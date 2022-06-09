Как сейчас выглядит Алина Кабаева

Спортсменка появилась в Сочи на мастер-классе по художественной гимнастике.

В Сочи прошел сбор самых талантливых детей из регионов по художественной гимнастике. Сначала юные спортсмены поучаствовали в соответствующем фестивале, а потом получили право на мастер-класс.

Тренировали малышей именитые спортсмены: Алексей Немов, Маргарита Мамун и сама Алина Кабаева. 39-летняя звезда пришла на утреннюю зарядку и дала несколько наставлений будущим звездам.

«Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей и не опускать руки! Вы все чемпионы, и я скажу почему. Потому что вы все умницы, вы встаете с утра, приходите в зал… Мало ли что бывает в жизни, но вы занимаетесь спортом с малых лет, и, поверьте мне, у вас все получится», — сказала легендарная спортсменка.

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