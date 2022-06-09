Ваня Дмитриенко о мате в песнях: «Мне хватает словарного запаса, чтобы описать свои эмоции»

16-летнего певца Ваню Дмитриенко спросили, как он относится к мату в песнях.

Юный артист отметил, что нецензурная лексика уже давно стала обычным явлением в музыке. По его мнению, соотечественники остро реагируют на русский мат, при этом могут спокойно слушать западные треки, авторы которых тоже сквернословят, но из-за языкового барьера это не бросается в уши.

Сам Ваня бранные слова в своих песнях использовать не собирается: не видит в этом смысла.

«Это один из факторов того, как я проявляю уважение к своей аудитории. Для меня очень важно всегда было то, что родители со спокойной душой отпускают своих детей — неважно, сколько им лет — на мои концерты. Они доверяют мне и моей музыке. Они понимают, что я не буду говорить детям глупости со сцены. Это для меня важно. Всегда было и будет», — заявил Дмитриенко в YouTube-шоу «Алена, блин!». «Поэтому использовать нецензурную лексику в песнях для меня не имеет никакого смысла. Для меня это просто безответственно. Мне хватает словарного запаса, чтобы описать свои эмоции».

Ваня добавил, что такие исполнители, как Скриптонит и Макс Корж используют мат в меру и органично. А вот песен Моргенштерна в плейлисте у Дмитриенко не найти — потому что в них не над чем подумать.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.