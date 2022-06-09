Нежности на отдыхе: Арзамасова в платье-рубашке оверсайз повисла на шее у Авербуха

Актриса проводит отпуск с мужем в Турции. Она поделилась трогательными кадрами.

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Многие зрители ее полюбили за роль в картине «Папины дочки». Она не скрывает, что давно выросла и стала настоящей женщиной.

Артистка играет в театре, снимается в серьезных фильмах. А два года назад она перестала скрывать о романе с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу тайно, а потом у них родился сын Лев.

Примечательно, что Арзамасова редко делится семейными кадрами. Она успешно совмещает карьеру и материнство. Но не так давно супруги устроили себе отпуск.

Теперь актриса делится кадрами из Турции. Почти каждый вечер она наряжается в романтичные луки. Лиза показывала, как муж снимается ее то в ресторане, то в номере отеля.

На этот раз она щегольнула в белом платье-рубашке оверсайз. Артистка сделала укладку с локонами и нежный макияж. Арзамасова обняла и повисла на шее у возлюбленного. Она проявила нежность на публике. Также актриса то и дело пританцовывала.

Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какие трогательные», «Просто милота», «Лиза, какие вы счастливые», «Влюбленные котики», «Это идеальный отдых», «ой, вы такая красивая», «Это прям кадры из кино», — прокомментировали пост подписчики.

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