Фигуристка Трусова – о возрастном цензе: «Меня эти правила не касаются»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что планирует продолжать участвовать в соревнованиях. По словам Александры:
«Я тренируюсь, готовлюсь. Увидите в следующем сезоне».
На вопрос о ее отношении к поднятию возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет (такое решение принял Международный союз конькобежцев) Трусова сказала:
«Меня эти правила не касаются, я соревнуюсь только сама с собой. Выступлю по тем правилам, которые приняты на данный момент», — сообщает телеканал «360».
Напомним, сейчас спортсменке 17 лет. Недавно Трусова приняла участие в состязаниях по легкой атлетике, которые прошли в Москве. Прыгала в длину и показала результат 4,10 метра.
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