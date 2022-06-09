«Пугали… говорили — готовься!»: сестра ныне покойной Жанны Фриске — о дочери Луне

Наталья Фриске, скорее всего, конечно же, хотела бы познакомить дочку с ее двоюродным братом Платоном. Но пока это, увы, невозможно.

Наталья Фриске, сестра ныне покойной экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске, не так давно впервые стала мамой. Теперь у семьи появился новый стимул жить и радоваться каждому дню, особенно это касается родителей певицы — Владимира и Ольги. Появление внучки придало им сил, осчастливило. Ведь уже много лет они не видят, как растет их старший внук Платон.

После смерти Жанны Фриске воспитанием мальчика занялся его отец Дмитрий Шепелев. Отношения с телеведущим у всей семьи певицы, мягко говоря, натянутые и сложные. Они совсем не общаются. Поэтому многих интересует, позволит ли со временем шоумен познакомить Платона с его двоюродной сестричкой Луной. Скорее всего, Наталья Фриске, очень бы этого хотела. Ведь сынишка Жанны — ее любимый племянник. Да и к тому же единственный.

Говоря о малютке-дочке Луне, сестра певицы намекнула, что все вокруг предупреждали ее о том, что возиться с грудным ребенком — это непросто. «Если честно думала, что будет очень тяжело, все пугали, говорили — готовься! Не будешь высыпаться, она не будет тебе давать спать, не будет личного времени. Знаете, я высыпаюсь, успеваю все: и с ребенком успеваю заниматься, и поесть приготовить, и убраться, и себя в порядок привести», — отметила Фриске.

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