Меган Маркл и принца Гарри освистали: что осталось «за кадром» в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри вместе уже четыре года. В свое время их свадьба была грандиозным событием. Однако бывшая американская актриса сразу насторожила всю королевскую семью. С ней не смогла подружиться Кейт Миддлтон. Постоянно ходили слухи об их размолвке. Более того, герцогиня Сассекская часто нарушила королевский протокол.

Два года назад Маркл не выдержала натиска со стороны членов семьи и журналистов, поэтому уговорила мужа сбежать. Они отказались от своих обязанностей и стали жить в Канаде, а затем обосновались в Калифорнии.

У супругов растет сын принц Арчи, а также дочка Лилибет, которой только исполнился год. В июне они впервые приехали с малышами в Великобританию.

Примечательно, что британцы не были рады их визиту. Именно так многие и заявили, когда узнали об их приезде.

Если раньше Маркл часто у них вызывала восхищение, то теперь ее с мужем даже публично освистали, когда они вышли из храма после службы. Тогда герцогиня Сассекская еще пыталась улыбаться, а вот Гарри сжал и покусывал губы.

Также и родные не отнеслись к ним тепло. В храме их усадили на второй ряд, далеко от принц Чарльза с женой и принц Уильяма с Кейт Миддлтон. Они лишись права быть рядом с ними, когда отказались от королевских обязанностей. Никто с ними не общался, кроме Зары, дочки принцессы Анны, а вот ее муж и словом не захотел перекидываться с герцогами.

Не удивительно, что еще до конца торжеств супруги улетели вместе с детьми в США. Однако день рождения дочки Лилибет они все же отпраздновали в Лондоне, в поместье, где раньше жили.

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