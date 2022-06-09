Ваня Дмитриенко категорически отказывался петь песню «Венера – Юпитер», ставшую его хитом

16-летнего певца Ваню Дмитриенко спросили, как родился его главный хит «Венера – Юпитер». Оказалось, что артист является лишь соавтором этой песни. Второй человек — музыкант Артем Шаповалов.

Будущий хит в этой композиции разглядели продюсеры Дмитриенко — Ирина и Денис. Они купили музыку еще в 2018 году, и звучала она совершенно по-другому. От первоначального варианта остался только припев. Там были другие слова и другая мелодия, строившаяся на четырех аккордах и ритмичном басу. Команда Вани добавила еще три аккорда и переделала трек под гитару.

«Мы ее видоизменили полностью и получилась вот такая песенка… — сказал юный певец в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Но меня очень долго убеждали ее спеть. Потому что я такой человек… Когда мне Ира присылает эту песню и говорит: «Попробуй ее спеть», я говорю: «Я не буду петь не свою музыку». «Ира говорит: «Ну попробуй, Ваня!». Я говорю: «Не буду!» Ира меня в итоге убедила, за что ей огромное спасибо. Мы все понимаем, что она сделала абсолютно правильное решение. Я ее спел, и песня пошла. Мы работали 48 часов на студии, нам нужно было очень срочно ее сделать».

Дмитриенко считает, что песня стала популярной, потому что нашла отклик во многих сердцах. А главной фишкой стала аллегория с планетами и городами. Ваня также признался, что нет конкретной девушки, которой он посвятил данный хит.

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