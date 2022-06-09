Не зря с Малкочоглу повидалась? Бородина покуражилась в бюстье после слухов о разводе Озчивита

Ведущая проекта «Дом-2» после фотосессии с Бураком Озчивитом не помнила себя от счастья.

Ксения Бородина пришла в полный восторг, когда смогла лично познакомиться с Бураком Озчивитом. Ведущая проекта «Дом-2» побывала на съемках турецкого сериала «Основание Осман». В этом историческом проекте муж Фахрийе Эвджен получил одну из главных ролей, его персонаж — славный предок султана Сулеймана.

В личном микроблоге Ксюша тут же поделилась снимком с Озчивитом, чем привлекла внимание поклонниц актера. Многие хотели бы оказаться на месте Бородиной. Ну а позже уже в Telegram-канале светская львица покуражилась в топе-бюстье, козырнув своей эффектной фигурой.

Поклонники тут же пошутили, что такие «сочные» кадры Ксюша показала как раз в тот момент, когда в турецкой прессе стали писать о разладе в семье Бурака Озчивита. Якобы у него с Фахрийе Эвджен не все так гладко. Говорили даже о разводе. Мол, Бали-бей приревновал свою жену на съемках сериала «Альпарслан». Ну а фолловеры Бородиной тут же отшутились, что теледива не зря познакомилась с Малкочоглу.

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