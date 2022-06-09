Киркоров объяснил, почему без проблем вжился в образ Петра I в новом сериале

В честь 350-летия со дня рождения первого императора России поп-король снялся в комедийном фильме.

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что без проблем вжился в роль первого российского императора Петра I в новом сериале, в котором снялся.

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Как отметил поп-король, сыграть Петра I ему было легко. По сюжету он ведет себя как любая знаменитость. Он активен в соцсетях, переписывается с друзьями, ездит на гастроли, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

«Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Петр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского». Филипп Киркоров

Напомним, что Первый канал покажет документально-игровой фильм к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I из цикла «Империя». Режиссером четырехсерийной картины «Петр I» стала Дарья Шумакова.

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