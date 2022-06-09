Кудрявцева запечатлела, как дочка в шортах и леопардовой футболке гладит уличного кота

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она знакома зрителям, так как каждый год ведет «Новую волну» и «Песню года».

А в гостях у блондинки на шоу «Секрет на миллион» бывают именитые звезды — от Натальи Подольской до Лады Дэнс. О своей жизни телеведущая рассказывает нечасто. На этот раз она решила уехать отдыхать с дочкой Марией.

Накануне Кудрявцева отпраздновала годовщину отношений с хоккеистом Игорем Макаровым. Она заверила, что даже 10 лет спустя по-прежнему сильно его любит.

Летние дни пара решила провести в Сочи. Телеведущая делится кадрами с маленькой Машей, которая в свои три года уже хорошо разговаривает и порой поучает маму. Ее излюбленным фруктом стали лимоны.

На этот раз Лера засняла, как кроха гуляет по лужайке, облачившись в неоновые шорты и леопардовую футболку. Примечательно, что телеведущая шла за малышкой, которая решила показать маме кота, которого нашла на газоне. Мария подошла и стала гладить пушистого друга.

«Маша, ты его приручила», — восхитилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит кроха. Многие отметили, что у нее наряды такие же яркие, как у мамы. Кудрявцева тоже часто носит луки сочных тонов.

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