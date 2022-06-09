«Четыре дочки съехались из разных стран»: теща Меладзе с помпой отметила 70-летие в Европе

Вера Брежнева отвлеклась от своей волонтерской деятельности, чтобы поздравить маму с днем рождения.

Мама Веры Брежневой с помпой отметила свой юбилей в Европе. Поздравить именинницу с днем рождения, а Тамаре Галушке исполнилось 70 лет, приехали сразу все ее дочери. В такой полной компании, как уточнила экс-солистка группы «ВИА Гра» они встречались пять лет назад. И вот нашелся повод, чтобы сестры снова собрались вместе — это юбилей их мамы. Конечно же, не обошлось и без застолий, громких тостов, поздравлений. Жена музыкального продюсера даже отвлеклась от своей волонтерской деятельности, повеселившись с близкими.

«Сделали лучший подарок маме и самим себе. Четыре дочки съехались из разных стран», — делилась с поклонниками Вера.

«Снова вместе!! Последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. По этому же поводу! День рождения нашей мамочки. Главная ценность была, есть и будет — наша семья. А лучший подарок для мамы, особенно сейчас, увидеть своих четырех дочек пусть даже всего на сутки. Мама. Галя. Вера. Вика. Настя», — уточнила Брежнева.

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