«Со мной расторгли договор»: Елена Панова объяснила, почему больше не числится ни в одном театре

По словам актрисы, произошел целый ряд не совсем ей понятных событий.

Актриса Елена Панова объяснила, почему так и не прижилась ни в одном московском театре. Ее трудовая книжка до сих пор лежит в МХТ, хотя она там уже десять лет не работает. В труппе же «Табакерки» она никогда и не числилась. Была лишь приглашенной актрисой.

По словам Елены Пановой, произошел ряд не совсем ей понятных событий, который привел к этому. Она всегда сомневалась, хочет ли работать в театре. Затем и вовсе произошло болезненное расставание.

«Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем Табаковым, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается». Елена Панова

Как заметила Панова, числясь в МХТ, она могла спокойно уезжать на съемки, которые были тогда в приоритете. По ее словам, в театре ее не было по полгода и о ней просто стали забывать, сообщает МК.ru.

Напомним, что Елена Панова получила большую известность по картине «Бой с тенью». Еще одна популярная картина с ее участием — «Граница. Таежный роман».

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