Собчак сообщила о незавидной судьбе передачи «Аэростат» Гребенщикова на российском радио

По словам светской львицы, на «Радио России» и «Нашем радио» услышать программу больше не удастся.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» сообщила, что передача «Аэростат» музыканта Бориса Гребенщикова теперь будет выходить только в одной из популярных соцсетей, которая была признана в России не так давно экстремистской.

Борис Гребенщиков уже проанонсировал новый выпуск своей программы в соцсетях. При этом Ксения Собчак считает, что и в данной социальной сети программа долго не продержится.

«Теперь «Аэростат» будет выходить не на «Радио России» (холдинг ВГТРК), а на «Нашем радио». Выпуск сам БГ и проанонсировал. Вот только и там, мне кажется, быстро забанят». Ксения Собчак

Напомним, что программу Бориса Гребенщикова убрали из эфира после того, как он пожертвовал 12 миллионов евро на помощь Украине. Хотя сам артист эту информацию всячески отрицал. Кстати, программу «Аэростат» он вел на российском радио с 2005 года.

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