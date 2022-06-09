Лимончик, соль и маслице! Алина Загитова крутилась на кухне, готовя на ужин печеную рыбу

Фигуристка то подбегала к холодильнику, то вставала у кухонного столика, колдуя над своим фирменным блюдом.

Алина Загитова не перестает удивлять поклонников: то олимпийская чемпионка сходила на мастер-класс в гончарную мастерскую, собственноручно слепив миску и горшок из глины, то показала, как готовит полезный и вкусный ужин у себя на кухне. При этом фигуристка щегольнула в модной шелковой пижаме, собрав длинные волосы в пучок. Алине не хватало только фартука и поварского колпака.

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Похоже, что Загитова вполне может накормить целую семью. Фигуристка то подбегала к холодильнику, то вставала к кухонному столику, ловко управляясь со всеми ингредиентами. Уже почищенную и нарезанную рыбу олимпийская чемпионка смазала подсолнечным маслом, затем подсолила и добавила ломтики лимона и свежую зелень. Все это подопечная Этери Тутберидзе сделала до того, как отправила блюдо в духовку для запекания. Вот только готовую рыбку фигуристка почему-то не показала.

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