Принцесса Норвегии станет женой шамана-рептилоида

Норвежская принцесса Марта Луиза повергла в шок всю Европу: она объявила, что выходит замуж за афроамериканца Дюрека Веррета. Это человек называет себя шаманом, утверждает, что его можно сравнивать с Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.

Дюрек уверяет, что умеет:

«Соединиться с вашим духом, чтобы облегчить такие симптомы, как зависимость, депрессия, тревога, а также физические недуги и травмы».

По его словам, за помощью к нему обращаются многие голливудские звезды. Еще одно громкое заявление Дюрека – о том, что он вовсе не человек, а «гибрид рептилии и Андромеды» и прислан на Землю для спасения человечества.

В Европе деятельность Веррета высмеивают, а его самого называют аферистом. У него темное прошлое – тюремный срок, роман с мужчиной, обвинения в жестоком обращении. Многих удивляет – что может связывать этого человека с 50-летней принцессой Мартой Луизой?

Но принцесса Норвегии и прежде не раз шокировала семью и окружающих своими поступками. Она объявила себя ясновидящей и практикует нетрадиционную медицину. Возможно, с Дюреком Верретом она составит идеальную пару, сообщает Телеканал «360».

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