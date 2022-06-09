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«Типичные заигрывания»: Рената Литвинова показала, с кем нежится в своей французской постели

Актриса несколько месяцев назад покинула родную страну и возвращаться не торопится.

«Типичные заигрывания»: Рената Литвинова показала, с кем нежится в своей французской постели
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Актриса Рената Литвинова в «Телеграме» показала, с кем проводит время в своей французской постели.

На кадре можно увидеть ее домашнего любимца — кота, который играет со своей хозяйкой.

Рената Литвинова с котом
Рената Литвинова с котом. Фото: «Телеграм» Ренаты Литвиновой

«С добрым утром! Типичные заигрывания в постели».

Рената Литвинова

Напомним, что Рената Литвинова уехала из России в конце февраля. Вместе с ней в столицу Франции Париж отправилась и ее близкая подруга певица Земфира. Не так давно звезды засветилась на одном из матчей Открытого чемпионата Франции по теннису.

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