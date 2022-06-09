Бывший зять Пугачевой заснял своих сыновей верхом на мини-квадроцикле

Бывший зять Аллы Пугачевой души не чает в своих младших детях. Его первенец — сын Никита Пресняков от Кристины Орбакайте — уже давно живет самостоятельно, он женат на модели Алене Красновой. Ну а Владимир Пресняков – младший заново окунулся в отцовство с появлением у них с Натальей Подольской общих детей. Так, в личном микроблоге певец поделился умилительными кадрами, запечатлев своих мальчишек на детской площадке.

Артемий на правах старшего брата уселся за руль детского мини-квадроцикла, посадив перед собой маленького Ванечку, который с любопытством озирался вокруг, исследуя новый транспорт.

«Два наших любимых чувака — Тема и Ваня!» — подписал кадры с сыновьями музыкант.

Похоже, что между детьми Натальи Подольской нет никакого соперничества, как это обычно бывает у братьев. Они очень дружны между собой. И кстати, прекрасно ладят с Никитой Пресняковым, который иногда заглядывает в гости к отцу и мачехе.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.