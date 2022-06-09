Муцениеце в спортивном бюстье похлопала свой мягкий животик «холодцом»

А до этого актриса делилась кадрами из парка, уминая за обе щеки шаурму с детьми от «мажора» Павла Прилучного.

Агата Муцениеце в трико и спортивном бюстье щегольнула перед зеркалом, похлопав себя по мягкому животику «холодцом». Экс-жена Павла Прилучного дала понять, что почти неделю не выходила на пробежки и была уверена, что это отразилось на ее идеальном прессе. Однако актриса осталась вполне довольна увиденным.

Как-то еще в браке с «мажором» Агата жаловалась на то, что она не может вернуться в свою дородовую форму. Похоже, после участия в проекте «Ледниковый период» на Первом канале Муцениеце все-таки удалось согнать лишний вес.

«Ну что, братцы? Перед вами стоит человек, пропустивший почти неделю бега. Что я могу сказать? А не так уж и заметно», — игриво подметила Муцениеце, похлопав себя по мягкому пузику.

Кстати, ранее Агата делилась в Telegram-канале кадрами, на которых она прогуливалась в парке с детьми от «мажора» Павла Прилучного. Актриса из фильма «Тобол» за обе щеки уплетала шаурму.

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