В присутствии только самых близких людей: Иван Телегин обвенчался с Марией Гончар

Бывший муж певицы Пелагеи совершил таинство спустя почти год после заключения брака.

Хоккеист Иван Телегин и его жена Мария Гончар обвенчались спустя почти год после своей свадьбы. Таинство прошло в церкви Рождества Иоанна Предтечи. Присутствовали на нем только самые близкие люди.

Для венчания Мария выбрала белый летящий наряд, а Иван — светлую рубашку и брюки. Кстати, не исключено, что Мария Гончар беременна. Дело в том, что на таинстве она появилась в платье свободного кроя, породив слухи у окружающих, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Иван Телегин не смог сохранить брак с певицей Пелагеей. У пары есть общая дочь Таисия. После развода хоккеист и исполнительница долгое время делили имущество.

Заметим, что роман с Марией Гончар у Ивана Телегина начался еще во время брака с Пелагеей. Не исключено, что именно это и стало одной из причин развода.

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