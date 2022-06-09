Сергей Безруков дал концерт для раненых бойцов

Актер выступил перед участниками спецоперации в военном госпитале.

Знаменитый российский актер Сергей Безруков приехал в военный госпиталь ЦВО, где проходят реабилитацию участники спецоперации. Звезда российского кино и театра дал авторский концерт для бойцов: исполнил песни, декламировал стихи легендарного барда Владимира Высоцкого.

После концерта актер побеседовал с военнослужащими и персоналом госпиталя, выразил благодарность врачам и медсестрам, а пациентам пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к своей миссии.

В завершение концерта Безруков подписал гитару, хранящуюся в госпитале: на ней уже стоят автографы многих звездных гостей. О выступлении актера сообщает издание «РИА ФАН».

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