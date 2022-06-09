Заняли элитный особняк в «израильской Рублевке»: почему Галкин увез Аллу и детей именно в Израиль

Многие в окружении Аллы Пугачевой недоумевают: почему певица обосновалась с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — именно в Израиле, а к примеру, не в Латвии. Примадонна всегда любила проводит летние каникулы с мужем шоуменом Максимом Галкиным на Рижском взморье. К тому, же рядом живет и близкая подруга артистки Лайма Вайкуле.

Позже, как удалось выяснить представителям СМИ, оказалось, что Максим Галкин увез жену и детей в Израиль неспроста. Они заняли элитный особняк с бассейном в так называемой «израильской Рублевке». Свою виллу именитой чете любезно предоставил старший брат шоумена — Дмитрий, пишет «Комсомольская правда».

Так что скорее всего за аренду дома Примадонна с мужем не платят ни копейки, основные траты — продукты, отдых и экскурсии. Все-таки никто не отменял то, что Максиму Галкину приходится содержать целый штат слуг в замке в подмосковной деревне Грязь, не говоря уже об оплате коммунальный платежей.

Кстати, в Израиле дети Аллы Пугачевой живут самой обычной жизнью, точно также как и их сверстники. Двойняшки Гарри и Лиза могут спокойно ходит с отцом на пляж, нырять в волны, резвиться в море, совершенно не опасаясь того, что их могут подловить папарацци. Такой образ жизни детям певицы очень нравится, как и самой Примадонне, которая то и дело ужинает в ресторанах с друзьями и семьей.

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