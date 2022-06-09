«Нет меры, пытаются выглядеть слишком ярко»: Лисовец обозначил проблему российских женщин

По словам стилиста, он будет учить россиянок правильно одеваться.

Стилист Влад Лисовец обозначил главную, на его взгляд, проблему всех российских женщин относительно моды. Как он заметил, летом у него будут гастроли во Владивосток и на Сахалин. Он будет во время этой поездки учить людей быть свободными.

«Не путать стиль и нарядность. У русских женщин есть проблема: нет меры, они пытаются выглядеть слишком ярко». Влад Лисовец

Также в планах Влада Лисовца — поездка на море. Он уже подобрал для поездки красивую шляпку, которая стоит всего 500 рублей. Как заметил Лисовец, ее он купил в обычном торговом центре, сообщает МК.ru.

Напомним, что Влад Лисовец — известный знаток моды. Кроме того, он достаточно популярный теле- и радиоведущий.

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