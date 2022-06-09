«Почему так нас ненавидите»: стала известна причина дерзкого поведения Максима Галкина в Израиле

Максим Галкин накануне вышел на связь. В своем телеграм-канале он оставил видеообращение, в котором отметил, что никогда не критиковал и не обливал грязью Россию. Публицист Михаил Шахназаров отметил, что шоумен явно зол и раздражен.

«Я понимаю, почему вы так злитесь и нас ненавидите. Потому что на протяжении долгих лет вы понимали, что не надо в этой стране развиваться, они и так меня схавают. Меня на одну программу поставили, на другую, я не буду обновлять репертуар, я буду подражать голосу Ренаты Литвиновой или Аллы Пугачевой и все схавают, но получилось по-другому. Получился Израиль», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее стало известно, что 4 августа Максим Галкин отправится в Юрмалу, а в начале сентября — в Австралию и новую Зеландию.

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