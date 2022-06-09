«На русском народе заработали намного больше»: Шахназаров – о финансах Галкина

Накануне Максим Галкин опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором отметил, что он всегда любил Россию и никогда не отзывался о ней плохо. Шоумен подчеркнул, что за 28 лет своей карьеры критиковал только чиновников и коррупционеров.

Публицист Михаил Шахназаров после просмотра видео сделал свои выводы.

«Очень много злости. Мне про Вас рассказывали как про очень доброго человека, а вы такой жалкий… лживые пропагандисты, такие мерзкие. И вот эта фраза «Я там пару миллионов оставил в России». Послушайте, Вы в России на русском народе заработали намного больше. Я не считаю чужие деньги, но почему же Вы не сказали, сколько Вы не оставили в России, сколько не заплатили налогов?» — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал Собчак после ее заявления о сотрудничестве с «Синергией». Публицист отметил, что «бездарь» не может ничему научить других.

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