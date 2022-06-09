Снова теперь одна: Катерина Ковальчук появилась на светской премьере без Гарика Харламова

Судя по всему, звездная пара поставила точку в своих отношениях.

Актриса и звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук появилась на светской премьере, посвященной выходу очередного российского фильма, без своего возлюбленного юмориста Гарика Харламова.

Судя по всему, звездная пара распалась. Во всяком случае уже давно нигде не появляется их совместных фотографий. Да и в путешествия актриса и юморист стали ездить раздельно, сообщает МК.ru.

Напомним, что несколько лет назад Гарик Харламов расстался с мамой своей дочки актрисой Кристиной Асмус. При этом пара ради наследницы сохранила добрые отношения.

Вскоре Гарик Харламов стал проводить время в обществе звезды сериала «Гусар» Катерины Ковальчук. В нем он и сам сыграл одну из главных ролей.

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