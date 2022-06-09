Поплавская объяснила, почему Бузовой не должно быть на сцене в государственных театрах

Актриса Яна Поплавская в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ объяснила, почему такой личности, как певица и телеведущая Ольга Бузова не должно быть на сцене в государственных театрах.

«У нас огромное количество высших учебных театральных институтов, которые называют гордостью страны. Зачем они каждый год выпускают актеров? Конкурс там сумасшедший. Люди учатся и платят огромные деньги за обучение. У нас много в стране талантливых людей». Яна Поплавская

Как отметила Поплавская, бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков признавался, что решил попиариться на имени Ольги Бузовой. «Взрослый человек отвечает, что хайпанул, но это государственные деньги. Бюджет выделяется. Если частный театр, то ради бога — приглашай кого угодно», — заявила Яна Поплавская.

Напомним, что Ольга Бузова год назад сыграла в спектакле «Грустный грузин» роль шпионки Беллы Шанталь. Ее выступление на сцене вызвало широкий общественный резонанс.

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