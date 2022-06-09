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«Как бездарь может чему-то учить?»: Шахназаров раскритиковал Собчак после ее заявления о сотрудничестве с «Синергией»

Публицист не считает популярную блондинку профессиональным журналистом.

«Как бездарь может чему-то учить?»: Шахназаров раскритиковал Собчак после ее заявления о сотрудничестве с «Синергией»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что Ксения Собчак открыла для себя новую стезю. Популярная блондинка решила учить студентов удаленным профессиям. Все это действо будет разворачиваться на базе популярной образовательной онлайн-платформы «Синергия», где она открыла собственный факультет.

Журналист и частное учебное заведение уже разработали учебные программы в формате академического образования, где будут учить интернет-маркетологов, графических дизайнеров, разработчиков интернет-приложений и компьютерных игр, а также специалистов по информационной безопасности.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, стал негодовать.

«Как бездарь может чему-то учить? Как? Кто такая Ксения Собчак? Какая она журналистка? Блогерка?» — возмутился Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал уехавшего в Израиль Максима Галкина. Журналист отметил, что шоумен на сцене смотрится «жалко».

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