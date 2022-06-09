«Как бездарь может чему-то учить?»: Шахназаров раскритиковал Собчак после ее заявления о сотрудничестве с «Синергией»

Накануне стало известно, что Ксения Собчак открыла для себя новую стезю. Популярная блондинка решила учить студентов удаленным профессиям. Все это действо будет разворачиваться на базе популярной образовательной онлайн-платформы «Синергия», где она открыла собственный факультет.

Журналист и частное учебное заведение уже разработали учебные программы в формате академического образования, где будут учить интернет-маркетологов, графических дизайнеров, разработчиков интернет-приложений и компьютерных игр, а также специалистов по информационной безопасности.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав об этом, стал негодовать.

«Как бездарь может чему-то учить? Как? Кто такая Ксения Собчак? Какая она журналистка? Блогерка?» — возмутился Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал уехавшего в Израиль Максима Галкина. Журналист отметил, что шоумен на сцене смотрится «жалко».

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