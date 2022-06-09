Константин Меладзе стал зарабатывать на курсах по продюсированию молодых исполнителей

Стоят занятия композитора от двух с половиной до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности.

Композитор Константин Меладзе открыл курсы по продюсированию молодых исполнителей и созданию хитов. Тем, кто решится поработать с мэтром предстоит заплатить от двух с половиной до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности.

Напомним, что долгое время о Константине Меладзе вообще не было новостей. Какое-то время он провел на Украине, а затем оправился в Италию, где у них с женой певицей Верой Брежневой есть дом.

Заметим, что сама Вера Брежнева занялась активно благотворительностью. Она находится в Польше, сообщает МК.ru.

Ранее стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, которая перебралась из России в Латвию, открыла курсы по актерскому мастерству. Таким образом, она старается заработать себе на жизнь.

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