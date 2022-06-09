«Творчество витает»: стала известна судьба квартиры Пугачевой на Тверской

Там останавливается Кристина Орбакайте, когда приезжает в Россию.

Кристина Орбакайте с семьей живет в США. В Россию артистка наведывается периодически. По приезду она останавливается в квартире Аллы Пугачевой на Тверской, а раз в год, обязательно на Рождество, придерживается особой традиции.

«Я хранитель очага «Тверской». У нас там есть камин. И я раз в год, на Рождество, его разжигаю! Приглашаю родителей, друзей… Несколько лет назад я решила возродить эту традицию. И квартира живет. Творчество витает… Мы очень ценим и любим эту квартиру», — цитирует Орбакайте МК.ru.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте рассказала о своей квартире элитном жилом комплексе Майами.

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