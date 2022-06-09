«Людей очень долго шипперили»: танцовщица Уварова – об отношениях Трусовой и Кондратюка

Звезда не понимает, почему очевидные вещи поклонники превращают в какую-то сенсацию.

Известная танцовщица и мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова, которая первой сообщила широкой публике об отношениях между фигуристами Марком Кондратюком и Александрой Трусовой, заявила, что не понимает, почему фанаты из всего делают сенсацию.

«Людей очень долго шипперили, очень много видео снимали. Это, конечно же, не оставалось незамеченным с их стороны. Я написала два слова: «Теперь да». И что раздувают люди? Я не понимаю ажиотажа». Ева Уварова

По словам Уваровой, она просто подтвердила роман Трусовой и Кондратюка одному человеку. В ответ налетели другие люди и стали учить ее, как правильно жить, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что Марк Кондратюк и Александра Трусова сблизились еще на Олимпиаде в Пекине в феврале. В мае вся страна узнала об их отношениях.

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