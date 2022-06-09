«Все располагает к отдыху»: Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США

Периодически Кристина Орбакайте приезжает в Россию, а все основное время живет в США. Артистка с семьей выбрала Майами, где у них есть апартаменты в элитном жилом комплексе.

«Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем. Дизайн квартиры придумывали мы всей семьей. Я люблю минимализм с элементами декора. Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено. Но при этом очень уютно», — цитирует Орбакайте МК.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в эти дни в Майами гостит старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой.

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