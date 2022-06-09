«Напоминает брехливого бездомного пса»: Поплавская обрисовала будущее Невзорова* на Украине

Как отметила актриса, на телеведущего просто не надо обращать внимания.

Актриса Яна Поплавская в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ негативно отозвалась о телеведущем Александре Невзорове*.

«Он напоминает брехливого бездомного пса, который ради коврижки может облаять, но может и руку облизать. Он постарел, конечно. Есть некие у него изменения в сознании. Не надо обращать на него внимания». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, в любой психиатрической клинике, где люди лежат с одинаковыми диагнозами, они очень хорошо понимают друг друга. «Но для этого есть врачи, которые могут вылечить. Если говорить о Зеленском, то зачем Невзоров* ему нужен в принципе. Выбросят его точно так же», — заявила Поплавская.

Напомним, что Александр Невзоров* получил не так давно вместе с женой Лидией гражданство Украины. Он позволил себе за последнее время ряд антироссийских высказываний.

* признан в РФ иноагентом.

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