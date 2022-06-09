«Редко, но бывают приступы»: Орбакайте рассказала, какие хлопоты по дому ей приносят удовольствие

При всем загруженном графике Кристины Орбакайте — концерты, съемки, записи песен — периодически она любит заниматься домашними делами. Оказалось, что старшая дочь Аллы Пугачевой не терпит мятую одежду, поэтому может сама взять в руки утюг и навести красоту.

«Редко, но бывают приступы! Например, я люблю гладить, когда больше некому этим заняться. Мне очень не нравится, когда одежда мятая. Но не люблю это делать быстро, торопиться!» — цитирует Орбакайте МК.ru.

Напомним, ранее стало известно, что старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков с женой Аленой Красновой отправились в США. Пара гостит у родных в Майами.

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