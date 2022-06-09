«Он пошел в лобовую»: Эдгард Запашный похвалил Николая Баскова за принципиальную позицию

По словам дрессировщика, он не ожидал от музыканта такого.

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что музыкант Николай Басков, по сути, первый из своего творческого цеха поддержал в важный момент родную страну.

«Я Колю всегда уважал, несмотря на то что мы работаем в разных сферах культуры. Он производил всегда впечатление трудолюбивого парня, с которым интересно в компании. Басков с хорошим чувством юмора, но я не ожидал от него такого. Принципиально мощной не стесняющейся позиции. Он пошел в лобовую. Молодец. Колю давно не видел. С удовольствием при встрече пожму руку». Эдгард Запашный

Как отметил Запашный, недавно он жал руку музыкантам Александру Маршалу и Олегу Газманову, которые также поддержали родную страну.

«Мы с ними в одном общественном совете в Министерстве обороны. Но Коля, конечно, заслуживает отдельного внимания. Как и Григорий Лепс, Вика Цыганова, Евгений Петросян. Юля Барановская недавно вот вернулась из Донецка. Виктория Тарасова тоже ездила с гуманитарной помощью. У нас просто обсуждают узкий круг людей, а их на самом деле много», — заметил Запашный.

По словам дрессировщика, Николай Басков всегда был в его глазах попсовиком.

«И вдруг так мощно и здорово выступил. У него папа военный, он — сын офицера. Мы знакомы, хотя часто не пересекаемся. Не близкие друзья. Я ему фотосессию с тигром делал. Он сильно вырос в моих глазах и в глазах адекватной общественности», — заметил Запашный.

Напомним, что и Николай Басков, и Эдгард Запашный активно поддерживают Россию. Они не раз уже высказывали свою принципиальную позицию на широкой публике.

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