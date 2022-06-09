«Я от нее ну совсем не в восторге»: Елена Проклова раскритиковала «Королеву красоты Крыма-2022»

По словам актрисы, 34-летняя Ольга Валеева не заслуживала победы в конкурсе.

Актриса Елена Проклова раскритиковала победительницу конкурса «Королева красоты Крыма-2022» 34-летнюю Ольгу Валееву, у которой, надо признать, очень необычная внешность.

«Почему именно она победительница? Я от нее ну совсем не в восторге». Елена Проклова

По словам Елены Прокловой, она не поклонница татуированного женского тела, а у Валеевой хватает наколок. Проклова считает, что в конкурсе красоты важно показать, что дала тебе природа. Валеева же демонстрировала, можно сказать, свои финансы, на которые сделаны ее пластические операции, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ольга Валеева подверглась критике после своей победы в конкурсе красоты. Многие не поняли, чем руководствовалось жюри при выборе победительницы.

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