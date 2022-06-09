«Просто у меня открылись старые раны»: Симоньян напомнила, как Науменко посылал Невзорова*

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» поделилась новостью, появившейся в телеграм-канале «Ледоруб». В ней подробно рассказали, как в свое время лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко посылал на три буквы телеведущего Александра Невзорова*, который недавно получил гражданство Украины.

В свое время Науменко со своей группой играл концерт в ленинградском цирке. Невзоров* приехал делать сюжет о певце с посылом, что рок победил коммунизм. В какой-то момент Невзоров* стал орать на всех командным голосом. Науменко стоял на сцене и откровенно его послал, потому что тот мешал ему во время саундчека. В итоге телеведущий был вынужден ретироваться.

Ниже Маргарита Симоньян привела слова из песни группы «Зоопарк» «Старые раны». «И я пишу стихи всю ночь напролет, зная наперед, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета? Рассвет не придет. Кому он нужен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке. Просто у меня открылись старые раны».

Напомним, что Александр Невзоров* получил не так давно вместе с женой Лидией гражданство Украины. Он позволил себе за последнее время ряд антироссийских высказываний.

* — признан в РФ иноагентом

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.