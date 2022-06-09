«Крысы побежали, завизжали, завопили»: Запашный высказался о сбежавших звездах и политиках

Как отметил дрессировщик, ему в связи с этим даже стало легче дышать.

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Россию в последние годы на постоянной основе хоронят на Западе, но страна от этого становится только сильнее.

«Сколько уже раз нас похоронил Байден, до этого Обама. Они считали, что наша экономика разорвана в клочья. А я вижу стальную выдержку нашего президента, который никак не реагировал на эти высказывания. Некоторые люди — трусы по жизни. Они воспринимали действия президента как соглашение. Если ему нечего сказать — значит корабль тонет. И надо валить отсюда. Но это далеко не так». Эдгард Запашный

Как заметил Запашный, из страны откровенно сбежали некоторые известные люди. «Но наш корабль под названием «Россия» уверенно себя чувствует. Экономически мы будем только развиваться. Мы сделали серьезные шаги в плане пересмотра отношения к себе. Крысы побежали, завизжали, завопили. Зато даже легче стало дышать. Стало ясно, что с этими людьми нельзя идти в разведку и строить будущее. Они способны выстрелить в спину. Я про людей, которые меняют гражданства, свою позицию», — заметил Запашный.

По словам Запашного, СМИ обсуждают в основном звезд, которые «посваливали». «А у нас пять вице-премьеров из страны уехали. Они занимали высокие государственные посты. Они такие же пассажиры. Свалили с корабля. Несли только разрушение стране. Под их покровительством деньги выводились. Можно только представить, что они натворили. Сейчас наш корабль освободился от крыс», — заметил Запашный.

Напомним, что из России за последние месяцы уехали ряд видных звезд, а также политических деятелей. Многие из них обосновались в странах Европы.

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