Новости шоу-бизнеса: реакция израильтян на концерты Галкина, на сколько лет Наргиз могут лишить свободы, как украинцы подставили Агутина и Варум

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Максим Галкин ездит по городам Израиля с концертной программой. Накануне стало известно о том, как его принимает публика. Тем временем стало известно, на сколько лет может сесть за решетку певица Наргиз, если запоет песни Макса Фадеева, о возвращении которых в свой репертуар она заявила на днях.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными на сайте Teleprogramma.pro 8 июня, — в нашем обзоре.

Как израильтяне реагируют на концерты Галкина

Накануне Максим Галкин дал концерт в израильском Ашдоде. Публицист Михаил Шахназаров после просмотра части выступления отметил, что все поведение Максима Галкина можно описать только одним словом.

«Я так понял, что Максим не собирается возвращаться и можно шутить на расстоянии. У меня в Израиле много друзей, которым эти шутки не понравились, откровенно говоря. Более того, некоторые сказали: «Нам просто стыдно за это». Одно слово, в которое умещается все увиденное мною, — это слово «жалкий», — сказал Шахназаров.

Наргиз может получить реальный срок

По российским законам Наргиз может схлопотать до трех лет реального срока за то, что вновь включила в репертуар песни Макса Фадеева. Кроме того, композитор имеет право потребовать с артистки моральную компенсацию.

«В уголовном кодексе есть целый ряд статей (ст. 146, 147, 180 УК РФ), которые устанавливают ответственность за присвоение авторства, то есть плагиат, — заявил адвокат Андрей Алешкин.

Украинцы подставили Варум и Агутина

Недавно в онлайн-концерте U For Ukraine приняли участие украинские музыканты, а также всемирно известный мультиинструменталист из США Эл Ди Меола. С ним довольно давно дружит Леонид Агутин. Ди Меола сыграл одну из своих композиций на гитаре, а в финале концерта поучаствовал в «allstar-песне», где почему-то оказался и российский артист — Леонид поет буквально один куплет. Это и сыграло злую шутку с Агутиным.

«Организаторы онлайн-концерта U For Ukraine включили в программу песню, в записи которой приняли участие Леонид и Анжелика в 2021 году без ведома артистов, — объяснила представитель Агутина.

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Экс-свекровь Хаматовой рассказала правду

Бывшая свекровь Чулпан Хаматовой, 83-летняя народная артистка России Ольга Волкова в ужасе от того, что происходит.

«Я просто не понимаю, почему, когда страна в таком состоянии, когда мы трудно живем, мы должны говорить о Чулпан Хаматовой? Больше проблем нет? Разрушаются театры, не найти работы. У нас очень много проблем. Она там работает, играет спектакли, ездит с концертами. А что случилось, то случилось», — заявила Волкова.

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