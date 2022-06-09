«Сколько бы не делали перерыв в отношениях — будем родными людьми»: Анна Бузова – о сестре

У родственниц не раз случались конфликты друг с другом

Родная сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в соцсетях высказалась об отношениях со звездной родственницей.

«Сколько бы мы не делали перерыв в отношениях, мы всегда были, есть и будем родными людьми. Всегда будем любить друг друга безусловной любовью». Анна Бузова

В соцсетях пользователи обратили внимание, что 4 июня на концерте в «Крокусе» сестры были вместе. Судя по всему, они окончательно помирились, забыв про обиды. На выступлении родственницы показали окружающим, что между ними сегодня прекрасное общение.

Ранее между сестрами часто возникали жаркие споры. Бывало, что друг с другом они не общались месяцами.

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