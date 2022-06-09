«Надо бороться»: 76-летний Петросян показал, как продлевает себе жизнь

В 2020-м году Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Молодая жена Татьяна Брухунова подарила юмористу сына Вагана, которого они полгода скрывали от публики.

В этом году Евгению Петросяну исполнится 77 лет. День рождения он отметит в сентябре. А пока юморист всеми силами борется со старостью. В своей соцсети он показал кадры из спортзала.

«Надо с этим бороться. Бороться со старостью. Не дать старости поработить себя. Бороться за свое здоровье, а, стало быть, за свою семью, чтобы она не лишалась главы семейства», — сказал Петросян.

Напомним, недавно один из друзей Петросяна рассказывал, что тот полон сил для рождения второго ребенка. А Татьяну Брухунову тем временем периодически подозревают во второй беременности.

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