Актриса, которая родилась в Одессе, регулярно публикует «посты со смыслом», посвященные событиям на Украине.

Актриса Оксана Фандера в «Телеграм» оставила очередной многозначительный пост. Она разместила фотографию с красивым пейзажем, на которой вдали можно увидеть деревеньку.

«Очень многие думают, что они умеют летать. Ласточки очень многие, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать лошади очень многие, лошади четвероногие. Но только лошади летают вдохновенно. Иначе лошади разбились бы мгновенно, и разве стаи белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно, и очень лошади прожить без неба трудно, и разве стаи лошадиных лебедей грустят, как стаи лебединых лошадей?» Оксана Фандера

Ниже Оксана Фандера сделала подпись: «Некоторые национальные трагедии не имеют антрактов».

Ранее Оксана Фандера разместила фото, на котором на балконе был вывешен флаг Украины. Поклонники набросились на звезду с критикой. Фандере даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях.

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