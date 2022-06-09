«Я там пару миллионов бросил»: Галкин заявил, что обязательно вернется в Россию

Начало лета у Максима Галкина выдалось активным. Юморист отправился в тур по городам Израиля с концертами. Во время одного из них муж Примадонны заявил, что обязательно вернется в Россию, хотя и усомнился в том, пустят ли его.

«Все равно меня обратно не пустят. Хотя когда меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию, я отвечаю одно и то же. Есть же такая примета: если бросил монетку — обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил!» — выдал Галкин.

Напомним, юморист раскритиковал сбежавшего из России экс-политика Анатолия Чубайса, а также отметил, что никогда не поливал грязью Россию.

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