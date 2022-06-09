«Гребенщикова очень любим»: рок-музыканты «постеснялись» ответить коллеге после оскорблений

Лидер Группы «Аквариум» откровенно заявил, что у некоторых его коллег нет мозга.

Российские рок-музыканты не стали отвечать своему коллеге Борису Гребенщикову после его откровенных оскорблений, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Так директор группы «Uma2rmaH» Евгения Лазаревская заявила: «Мы сейчас никакие комментарии давать не будем точно. Бориса Гребенщикова очень любим. Ничего не хотим ему отвечать».

Представитель группы «Смысловые галлюцинации» также предпочла не вступать в диалог с Борисом Гребенщиковым. «Сергей Бобунец сейчас вообще не дает интервью. Это не связано с Гребенщиковым, но пока нет».

Директор группы «Ва-Банкъ» и вовсе посоветовал «позвонить Гарику Сукачеву».

Ранее Борис Гребенщиков заявил о своих коллегах, которые ездят по стране с патриотическими концертами: «Название музыки, которую ты играешь, не гарантирует, что у тебя в голове есть мозг. Я думаю, что каждый человек имеет право быть настолько глупым, насколько он хочет, и поступать так глупо, как он хочет. У этих людей такая склонность. Они никогда не были другими». При этом на экране показали анонсы выступлений таких команд, как «7 Б», «Ва-Банкъ», «Uma2rmaH», «Смысловые галлюцинации», «Пилот».

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