«Упорядочить и довести до ума»: Лоза рассказал, как нужно вручать звания артистам

На днях Лолита Милявская заявила, что от присуждения таких наград, как Народный артист, нужно и вовсе отказаться. Мнение всколыхнуло мир шоу-бизнеса. Так, Юрий Лоза считает, что и вовсе забывать о наградах не нужно, стоит просто ввести определенный порядок при присуждении.

«Сама по себе идея отказаться от званий вовсе, мне кажется неправильной. Просто нужно упорядочить и довести до ума, все же понимают, что любую идею можно реализовать достойно или опошлить. Нужно оценивать артиста по нескольким параметрам — сколько он вложил труда, сколько принес пользы искусству и так далее», — рассказал Лоза в интервью «Московскому комсомольцу».

Напомним, ранее идею Лолиты Милявской отказаться от званий оценил музыкальный критик Сергей Соседов.

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