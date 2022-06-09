«Вырвались»: Никита Пресняков уехал из России вместе с женой

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждаются жизнью в Израиле, старший внук Примадонны Никита Пресняков и его жена Алена Краснова решили уехать в США.

«Вырвались с любимой в небольшой отпуск», — написал в своих соцсетях Никита Пресняков.

Известно, что в Майами живет его мама Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Когда Никита и Алена планируют вернуться домой – пока неизвестно. Пара наслаждается отдыхом на берегу океана, где у Орбакайте есть роскошные апартаменты.

Напомним, ранее старшая дочь Примадонны рассказала, почему решила выходить замуж в Майами, а не Москве.

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