«Явно ищет, где у него корни»: Галкин в Израиле пошутил над сбежавшим на Кипр Чубайсом

Спустя три месяца после переезда в Израиль Максим Галкин отправился в тур по городам земли обетованной. На концертах он собирает аншлаги и продолжает шутить в свойственной ему манере.

Так, например, шоумен высмеял сбежавшего из России экс-главу РОСНАНО Анатолия Чубайса, которого сначала заметили в Турции, затем в Тель-Авиве, а позже – на Кипре.

«Даже Чубайс уехал! Его просили: «Вы что, тоже уезжаете?». А он в ответ: «А что я рыжий, что ли?». Он как-то непросто добирался до Израиля: сначала заехал в Турцию, потом в Израиль, сейчас на Кипре. Он явно ищет, где у него корни! Видать, бабка рассказывала, где-то на Средиземноморье, но где конкретно, он не помнит. А так как деньги зарыл везде, то куда деваться — надо искать», — пошутил Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором отметил, что никогда не поливал грязью Россию, а только высмеивал коррупционеров и других.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.