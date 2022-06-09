«И хорошие, и чудовищные»: пропавшая из виду Боярская сделала заявление

Актриса Елизавета Боярская в последнее время очень редко появляется в соцсетях. Поклонники обеспокоены тем, что звезда перестала выходить на связь в последние несколько недель.

Накануне Боярская все-таки нарушила молчание и выступила с заявлением. В своем телеграм-канале она написала, что не будет делиться событиями, которые происходят в ее жизни.

«Жизнь идет, да такая вот безжалостная, и продолжают происходить события и хорошие, и чудовищные. Не спешу делиться своими, потому что не думаю, что сейчас это нужно. Это глоток свежего воздуха, робкое обещание, что все может быть хорошо, что мы не безнадежны», — заключила Елизавета Боярская.

Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двух сыновей.

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