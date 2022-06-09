«Замуж за иностранца»: Орбакайте призналась, почему решила выходить замуж в Майами

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов вместе более 15 лет. Основное время пара живет в Майами, где у избранника Аллы Пугачевой ест собственный бизнес, и воспитывает общую дочь Клавдию.

Свадьба Орбакайте и Земцова состоялась в Майами. Причина заключалась в том, что у Михаила не было российского гражданства.

«У меня просто не было такого количества времени и нервов, чтобы собрать необходимое количество бумаг, справок, анализов и тому подобных вещей, положенных в том случае, если ты выходишь замуж за иностранца», — сказала Орбакайте в интервью МК.ru.

Также дочь Аллы Пугачевой рассказала, что в Америке оформление брака заняло два дня, чему она очень рада.

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