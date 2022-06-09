«Некоторые казались умнее»: Пригожин – о сбежавших звездах шоу-бизнеса

Продюсер заявил, что ранее был другого мнения о некоторых медиаперсонах.

Иосиф Пригожин заявил, что разочаровался в некоторых звездах шоу-бизнеса. Продюсеру не понравилась их реакция на происходящее в мире, ведь ранее он был другого мнения об этих людях.

«Я, честно говоря, в шоке от всего происходящего, как говорится, чувствую себя как «свой среди чужих, чужой среди своих». Отдельно хочу отметить, что надо прекращать порочную практику бить своих, чтобы чужие боялись, так как если мы все друг с другом перессоримся на радость восхищенной публики, ни к чему хорошему это не приведет. Если честно, некоторые люди казались мне умнее, а оказались откровенными идиотами», — заявил Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Напомним, с началом событий на Украине, Россию покинули многие звезды, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

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