«С конвертов налоги платил?»: Шахназаров поставил Галкина в неудобное положение

Накануне Максим Галкин опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. Шоумен заявил, что он всем сердцем любит Россию и никогда, за 28 лет своей карьеры на сцене, ничего плохого не говорил в ее адрес. Высмеивал юморист только тех, кто пренебрежительно относился к родине, например, казнокрадов.

Публицист Михаил Шахназаров, прослушав видео, решил обратиться к мужу Аллы Пугачевой.

«Максим, один вопрос. Я про казнокрадов. А с конвертов за корпоративы кто налоги платил?» — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что 4 августа Максим Галкин даст концерт в Юрмале, а в начале сентября — в Австралии и Новой Зеландии.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.